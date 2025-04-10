Fenerbahçe'nin yıldızı Premier Lig yolcusu! Mourinho'dan bilgi aldılar

Takvim'in haberine göre Londra ekibinin yetkilerinin sarı- lacivertli takımın hocası Jose Mourinho'yu aradığı ve Yusuf için bilgi aldığı öne sürülüyor. Daha önce de Tottenham'ın gündemine gelen genç yıldız için İngiliz devinin yeniden bir hamle yapması bekleniyor.