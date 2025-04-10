Fenerbahçe'nin yıldızı Premier Lig yolcusu! Mourinho'dan bilgi aldılar

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çekici isimlerinden olan Yusuf Akçiçek'in, İngiliz ekibinin radarına girdiği öğrenildi. Kulüp yetkilileri, teknik direktör Jose Mourinho'yu arayarak bilgi aldı.
Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, bu sezon gösterdiği olağanüstü performansla adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Birçok Avrupa devinin peşinde olduğu genç savunmacı için Premier Lig takımlarından Tottenham'ın sezon sonunda harekete geçeceği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Londra ekibinin yetkilerinin sarı- lacivertli takımın hocası Jose Mourinho'yu aradığı ve Yusuf için bilgi aldığı öne sürülüyor. Daha önce de Tottenham'ın gündemine gelen genç yıldız için İngiliz devinin yeniden bir hamle yapması bekleniyor.
Tottenham'ın scout ekipleri tarafından detaylı bir şekilde izlenen Yusuf Akçiçek için olumlu rapor verildiği ve transferde yeni gelişmelerin bekleneceği öğrenildi.
Portekizli hocanın 2019- 2021 yıllarında İngiliz kulübünü çalıştırmasından dolayı Tottenham yetkililerinin transfer için hemen iletişime geçtiği kaydediliyor. 19 yaşındaki stoper, Mourinho'nun güvenini kazanarak ilk 11'deki yerini almıştı.
Kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Akçiçek, son olarak A Milli Takım'a davet edilerek başarısını pekiştirdi. Tottenham'ın yanı sıra milli futbolcunun; Lille, Marsilya, Manchester United ve Bayern Münih'in de takibinde olduğu belirtiliyor.
Bu sezon Fenerbahçe forması altında 18 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 880 dakika sahada kaldı. 1.93 boyundaki defans, süre aldığı dakikalar içerisinde 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Transfermarkt verilerine göre 5.5 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Yusuf'un Sarı-Lacivertliler ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kanarya, astronomik bir teklif gelmediği sürece Yusuf'u satmayı düşünmüyor.