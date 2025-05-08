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Fenerbahçe’nin yıldızından gizli görüşme: Fransa’ya gitti!

Fenerbahçe’nin yıldızından gizli görüşme: Fransa’ya gitti!

15:278/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de sezonun flaş isimlerinden Allan Saint-Maximin, tedavi için Fransa’ya gitmişti. 28 yaşındaki yıldızın Fransa deviyle görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan isimlerin başında gelen Allan Saint- Maximin tedavi için Fransa'ya giderken kafalar karıştı.


Sarı-lacivertlilerin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiraladığı 28 yaşındaki oyuncu, sezon ortasında Mourinho ile yaşadığı söz düellosu nedeniyle kısa süre kadro dışı da bırakılmıştı.


Portekizli hocanın, daha sonra yeniden şans verdiği futbolcu son hafta diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almak istememişti.


FRANSA'YA TRANSFER GÖRÜŞMESİ İÇİN GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ


Tedavi için Fransa'ya giden oyuncunun Marsilya'da oynamayı çok istediği ve görüşme için gittiği de iddia edildi. 

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