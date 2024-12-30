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Fenerbahçe’ye Hatayspor maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe’ye Hatayspor maçı öncesi çifte müjde

15:3330/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor’u konuk edecek. Sarı-lacivertliler 2. devrenin ilk maçı için hazırlıklarını bugün sürdürdü. Fenerbahçe’de kritik maç öncesi iki müjdeli haber geldi. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, Başakşehir maçında sakatlanmış ve Eyüpspor maçında forma giyememişti.


Öte yandan Livakovic ve Oğuz Aydın'ın tedavilerinde sona gelindi.


Sağlık heyeti, iki futbolcunun da yakın zamanda çalışmalara başlamalarını planlıyor.

Bir aksilik yaşanmaması durumunda Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, şans verilmesi halinde Hatayspor maçında forma giyebilecek.


Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 5 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Hatayspor'u konuk edecek.


#Fenerbahçe
#Hatayspor
#Süper Lig
#Oğuz Aydın
#Dominik Livakovic

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