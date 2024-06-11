Fenerbahçe’ye kötü haber: Romelu Lukaku 15 milyon euroya…

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de golcü arayışları sürüyor. Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’nun gelmesinin ardından takıma yıldız takviyesi yapacak olan sarı-lacivertliler Romelu Lukaku transferinde kötü haberi aldı. Detaylar haberimizde.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak üzere.
Football Italia'nın haberine göre, Napoli'de yeni göreve başlayan teknik direktör Antonio Conte, Lukaku'nun transfer edilmesini talep etti.
İtalyan devinin Chelsea ile görüşmelere başladığı ve bu transfer için 15 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı.
Haberde teklifin düşük olduğu vurgulansa da, Lukaku'nun yeni adresinin Napoli olma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.
Öte yandan Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad'ın da Lukaku'yu takibe alması nedeniyle rekabetin arttığı aktarıldı.
Geride bıraktığımız sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, 47 maça çıktı.
Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.