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Spor

Fenerbahçe’ye kötü haber: Romelu Lukaku 15 milyon euroya…

14:23 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 14:30 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de golcü arayışları sürüyor. Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’nun gelmesinin ardından takıma yıldız takviyesi yapacak olan sarı-lacivertliler Romelu Lukaku transferinde kötü haberi aldı. Detaylar haberimizde.

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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak üzere.


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Football Italia'nın haberine göre, Napoli'de yeni göreve başlayan teknik direktör Antonio Conte, Lukaku'nun transfer edilmesini talep etti.


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İtalyan devinin Chelsea ile görüşmelere başladığı ve bu transfer için 15 milyon Euro teklif ettiği aktarıldı. 

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Haberde teklifin düşük olduğu vurgulansa da, Lukaku'nun yeni adresinin Napoli olma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.


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Öte yandan Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad'ın da Lukaku'yu takibe alması nedeniyle rekabetin arttığı aktarıldı.


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Geride bıraktığımız sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, 47 maça çıktı.


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Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.


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Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.


#Fenerbahçe
#Romelu Lukaku
#Napoli
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