Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan kötü haber: Dünya devi de transfer yarışına girdi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yaptığı Marco Asensio için sarı lacivertli takıma kötü bir haber geldi. Avrupa'nın önemli kulüplerinden birisinin Asensio için devreye girdiği öğrenildi.

1 /9 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /9 Sarı lacivertli takım, PSG'den Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.

3 /9 Teknik direktör Jose Mourinho'nun da özel bir görüşme yaptığı 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye sıcak bakmaya başladı.

4 /9 Fakat bu transfer yarışında Fenerbahçe'ye Inter rakip oldu.

5 /9 La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, PSG'den Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.

6 /9 Haberde şu ifadelere yer verildi:

7 /9 Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer alan Marco Asensio'yu, Inter istiyor.

8 /9 PSG, 1 yıl kontratı kalan oyuncuyu 10-12 milyon Euro bandında bir rakama elden çıkarmaya hazır.