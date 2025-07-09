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Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan kötü haber: Dünya devi de transfer yarışına girdi

Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan kötü haber: Dünya devi de transfer yarışına girdi

Haber Merkezi
10:419/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yaptığı Marco Asensio için sarı lacivertli takıma kötü bir haber geldi. Avrupa'nın önemli kulüplerinden birisinin Asensio için devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takım, PSG'den Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da özel bir görüşme yaptığı 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye sıcak bakmaya başladı.

Fakat bu transfer yarışında Fenerbahçe'ye Inter rakip oldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, PSG'den Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer alan Marco Asensio'yu, Inter istiyor.

PSG, 1 yıl kontratı kalan oyuncuyu 10-12 milyon Euro bandında bir rakama elden çıkarmaya hazır.

Inter, Asensio'nun yıllık 8 milyon Euro'luk maaşında indirime gitmesini istiyor. 

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