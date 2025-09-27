Yeni Şafak
Fenerbahçe'ye müjde! Antalyaspor maçında oynayabilecek

13:5727/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takım bu maç öncesi yıldız isimden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takıma yıldız isimden iyi haber geldi. 

Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez, 7 Ekim tarihinde Japonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış ve 32. dakikada oyundan alınmıştı.

Ligin 4. haftasında Gençlerbirliği'ne karşı Fenerbahçe'de ilk maçına çıkan Meksikalı oyuncu için sevindirici haber geldi.

Fotomaç'ın haberine göre ligin 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez'in sakatlığını atlattığı ve Antalyaspor karşısında forma şansı bulabileceği belirtildi.

