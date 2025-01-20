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Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu: Bu satış kasayı dolduracak

Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu: Bu satış kasayı dolduracak

18:2620/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de sergilediği performansla tartışma konusu olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli oyuncu için Serie A'dan teklif geldi. Sarı-lacivertlilerin mali açıdan bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer olduğu günden beri sergilediği performansla tartışma konusu olan milli oyuncu Cengiz Ünder'in ayrılığı yakın.

Sarı-lacivertli kulüp, Cengiz Ünder'in transferi için İtalya Serie A ekibiyle görüşme halinde.

Torino, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladı.

İtalyan ekibi, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Torino'nun yarım sezonluk maaşın tamamını da ödeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de transferden yetkili yöneticiler Torino'nun yapmış olduğu kiralama teklifine sıcak baktığı ve ilerleyen günlerde resmiyet kazanacağı belirtildi.

2023-24 sezonunda Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Cengiz Ünder, yaşadığı sık sakatlıklar sebebiyle istenilen performansı verememişti. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Transfer

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