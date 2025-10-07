Fenerbahçe’ye transferi ses getirmişti: Tedesco’dan yıldız futbolcu için flaş karar!

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaşmıştı. Sarı-lacivertliler golsüz beraberliğe razı gelirken yıldız futbolcu taraftarın eleştiri odağı oldu. Domenice Tedesco’dan Fenerbahçe’ye transferi ses getiren yıldız futbolcu için flaş bir karar geldi.
Milli araya kayıpsız girmek isteyen Fenerbahçe, Samsun deplasmanında bu arzusunu yerine getiremedi ve 2 puan bıraktı.
Sarı-lacivertlilerde, Karadeniz ekibiyle oynanan maçta en fazla eleştirilen futbolculardan biri Archie Brown olmuştu.
Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Archie Brown'la ilgili çarpıcı bir karar aldı.
İtalyan çalıştırıcının Levent Mercan'a 'Hazır ol' mesajı verdiği belirtildi. Brown'un performansında yükseliş yaşanmaması durumunda Tedesco, formayı Levent Mercan'a verme kararı aldı.
Archie Brown'un, 13 maçta 52 orta yaptığı ve 9 isabet bulduğu belirtildi. 13 maçın 5'inde kaleye şut çekmeyen Brown, 4 maçta da çektiği şutlarda isabet sağlayamadı.
23 yaşındaki futbolcu, sezon başında Gent'ten 8 milyon euroya transfer edilmişti. Milan ile girdiği transfer yarışını son ana kadar sürdüren ve kazanan Fenerbahçe'nin Brown'u kadrosuna katması o dönem Avrupa'da manşet olmuştu.