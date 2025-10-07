Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’ye transferi ses getirmişti: Tedesco’dan yıldız futbolcu için flaş karar!

Fenerbahçe’ye transferi ses getirmişti: Tedesco’dan yıldız futbolcu için flaş karar!

09:137/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaşmıştı. Sarı-lacivertliler golsüz beraberliğe razı gelirken yıldız futbolcu taraftarın eleştiri odağı oldu. Domenice Tedesco’dan Fenerbahçe’ye transferi ses getiren yıldız futbolcu için flaş bir karar geldi.

Milli araya kayıpsız girmek isteyen Fenerbahçe, Samsun deplasmanında bu arzusunu yerine getiremedi ve 2 puan bıraktı. 

Sarı-lacivertlilerde, Karadeniz ekibiyle oynanan maçta en fazla eleştirilen futbolculardan biri Archie Brown olmuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Archie Brown'la ilgili çarpıcı bir karar aldı.


İtalyan çalıştırıcının Levent Mercan'a 'Hazır ol' mesajı verdiği belirtildi. Brown'un performansında yükseliş yaşanmaması durumunda Tedesco, formayı Levent Mercan'a verme kararı aldı.

Archie Brown'un, 13 maçta 52 orta yaptığı ve 9 isabet bulduğu belirtildi. 13 maçın 5'inde kaleye şut çekmeyen Brown, 4 maçta da çektiği şutlarda isabet sağlayamadı.


23 yaşındaki futbolcu, sezon başında Gent'ten 8 milyon euroya transfer edilmişti. Milan ile girdiği transfer yarışını son ana kadar sürdüren ve kazanan Fenerbahçe'nin Brown'u kadrosuna katması o dönem Avrupa'da manşet olmuştu.


#Domenico Tedesco
#Fenerbahçe
#Archie Brown
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES/3 başvuruları başladı mı? ÖSYM başvuru kılavuzu ALES başvuru ücreti ne ne kadar?