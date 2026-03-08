Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike: 6 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 25. Haftasında sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Bu mücadele öncesinde sarı lacivertli takımda 6 oyuncu kart sınırında yer alıyor.
Fenerbahçe’de, Ederson, Semedo, Brown, Musaba, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor.
