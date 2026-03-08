Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike: 6 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike: 6 oyuncu kart sınırında

Haber Merkezi
14:548/03/2026, Pazar
G: 8/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 25. Haftasında sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Bu mücadele öncesinde sarı lacivertli takımda 6 oyuncu kart sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 25. Haftasında sahasında Samsunspor’u konuk edecek.

Bu mücadele öncesinde sarı lacivertli takımda 6 oyuncu kart sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe’de, Ederson, Semedo, Brown, Musaba, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe’de, Ederson, Semedo, Brown, Musaba, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor.

#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte pratik Ramazan pidesi tarifi, yapılışı, malzemeleri ve püf noktası