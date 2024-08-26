Fenerbahçe’yi reddetmişti, Galatasaray Fransız yıldız için masada!

Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol kanata yıldız takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılılar Serie A ekibinde forma giyen Fransız futbolcuyu radarına aldı. Daha önce Fenerbahçe’yi reddeden kulüp Galatasaray’ın teklifini değerlendirecek. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Armand Lauriente'ye teklif yaptığı öne sürüldü.
İtalyan basınından Tuttu Mercato WEB'in haberine göre; 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray, Lauriente'nin kulübü Sassuolo'ya 10 milyon Euro ve 2 milyon Euro bonus, teklifinde bulundu.
Sarı kırmızılı ekibin Fransız oyuncuya ise 2.5 milyon Euro maaş ve 4 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.
Öte yandan bir diğer Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin de yıldız isim için Sassuolo'nun kapısını çaldığı ve İtalyan ekibinin bu teklifi reddettiği aktarıldı.
Armand Lauriente'nin kulüpteki geleceğinin netleşmesini istediği ve takımda kalması halinde maaşına zam talebinde bulunacağı yazıldı.
Sassuolo'ya 2022 yılında imza atan Lauriente, İtalyan ekibinde çıktığı 70 maçta 13 gol attı ve 12 asist yaptı.
Armand Lauriente kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Armand Lauriente, 4 Aralık 1998'de Fransa'nın Gonesse bölgesinde dünyaya gelmiştir.
Hızlı, çevik ve teknik yetenekleriyle dikkat çeken Lauriente, genellikle sol kanatta görev yapsa da sağ kanatta oynayabilir.
Lauriente, kariyerine Fransa'da başladıktan sonra İtalya'ya transfer olarak Serie A'da kendine önemli bir yer buldu.
Hızlı yükselişi ve başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncu, kısa sürede Avrupa futbolunda önemli bir isim haline geldi.
Hangi Takımlarda Oynadı?
Rennes: Profesyonel kariyerine Fransa'nın Rennes takımında başlamıştır.
Orléans: Bir dönem kiralık olarak Orléans takımında oynamıştır.
Sassuolo: Şu anda forma giydiği İtalyan takımı Sassuolo'ya transfer olmuştur.