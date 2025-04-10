Fenerbahçe'yi Sivasspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertli takımı, mücadele öncesi bekleyen tehlike ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.
Kanarya bu zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılarak Galatasaray ile yer aldığı şampiyonluk mücadelesinde hata yapmak istemiyor.
Kritik maç öncesi yaşanan o gelişme, sarı-lacivertli camiayı endişelendiriyor.
Hürriyet'in derlediği habere göre Nisan ayında alışılmadık şekilde perşembe gecesi başlaması beklenen kar yağışının maçın oynanacağı pazar gününde de devam etmesi bekleniyor. Meteorolojik verilerde, cumartesi gecesi -6 dereceye kadar düşeceği görülen hava sıcaklığının, maçın oynanacağı saatlerde 0 ile 1 derece arasında olması bekleniyor.
Kanarya bu mücadelede rakibinin yanı sıra olumsuz hava koşulları ile de mücadele edecek.
Alttan ısıtmalı Sivas 4 Eylül Stadı'nda zeminde kar olmayacak ancak yaşanacak bu durum Fenerbahçe cephesinde nisan ayında yaşanan kötü bir sürpriz olarak algılandı.
Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi yolunda bu mücadeleye çıkarken ev sahibi Net Global Sivasspor ise küme düşmemek adına bu karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.