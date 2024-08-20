Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu: Anlaşma sağlandı

Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de forma giymek için gön sayıyor. Kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen genç yıldız, san-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede transferi için izin verilmesini talep etti.

1 / 9 Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı formaları altında gösterdiği başarılı performansın ardından birçok dünya devinin ilgisini üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile her konuda anlaşma sağladı.

2 / 9 Kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen genç yıldız, sarı-lacivertli yönetimle görüşerek transfer için izin istedi.

3 / 9 İngiliz ekibi, Ferdi için son olarak 35 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif sundu.

4 / 9 24 yaşındaki oyuncu ise 5 yıllık kontratla ikna edildi.

5 / 9 Sarı-lacivertli yönetimle, Brighton kulübü arasındaki görüşmelerde küçük detayların halledilmesinin ardından transferin gerçekleşebileceği öğrenildi.

6 / 9 İki kulübün ortak bir noktada buluşmasını bekleyen Ferdi, anlaşma sağlanması halinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçecek

7 / 9 Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ise Ferdi Kadıoğlu'nun satılmasını istemiyor.

8 / 9 Tecrübeli teknik adam, yönetimle yaptığı son toplantıda kulübün menfaatleri doğrultusunda satılması halinde bu transfere 'Hayır' demeyeceğini belirtti.