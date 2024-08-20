Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu: Anlaşma sağlandı

Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de forma giymek için gön sayıyor. Kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen genç yıldız, san-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede transferi için izin verilmesini talep etti.
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı formaları altında gösterdiği başarılı performansın ardından birçok dünya devinin ilgisini üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile her konuda anlaşma sağladı.
Kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen genç yıldız, sarı-lacivertli yönetimle görüşerek transfer için izin istedi.
İngiliz ekibi, Ferdi için son olarak 35 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklif sundu.
24 yaşındaki oyuncu ise 5 yıllık kontratla ikna edildi.
Sarı-lacivertli yönetimle, Brighton kulübü arasındaki görüşmelerde küçük detayların halledilmesinin ardından transferin gerçekleşebileceği öğrenildi.
İki kulübün ortak bir noktada buluşmasını bekleyen Ferdi, anlaşma sağlanması halinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçecek
Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ise Ferdi Kadıoğlu'nun satılmasını istemiyor.
Tecrübeli teknik adam, yönetimle yaptığı son toplantıda kulübün menfaatleri doğrultusunda satılması halinde bu transfere 'Hayır' demeyeceğini belirtti.
Mourinho, kulübün menfaatlerinin her şeyin önünde olduğunu dile getirdi.