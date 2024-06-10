Fernando Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı

Galatasaray'la Süper Lig'de birçok şampiyonluk yaşayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, kariyeriyle ilgili merak edilen o soruyu yanıtladı. Tecrübeli eldivenin futbolu nerede bırakacağı belli oldu.
Fernando Muslera, ülkesi Uruguay'da Galatasaray ve kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Muslera açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Asla bilemeyiz ama bir daha Uruguay'da oynayacağımı düşünmüyorum. Penarol Kulübü başkanı ve Nacional Kulübü başkanı beni aradılar fakat, ikisine de önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim."
"Ayrılma durumunu eşimle konuştum, ama taraftarlarımız bana ayrılma şansı vermediler, orada emekli olmamı istiyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor."
Galatasaray taraftarını öven ve kariyerini Galatasaray'da sonlandıracağını söyleyen Fernando Muslera sözlerine şöyle devam etti:
"Gerçek şu ki, her zaman 12. oyuncu olduklarını söylüyorum; maçlarda, derbilerde ve özellikle büyük maçlarda maç sırasında kulaklarını kapattıklarını gördüğüm rakip oyuncular var."
37 yaşındaki Muslera, Galatasaray'a 2011 yılında Lazio'dan transfer olmuştu.
Aralıksız 13 sezondur sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.