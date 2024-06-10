Fernando Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı

Muslera açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Asla bilemeyiz ama bir daha Uruguay'da oynayacağımı düşünmüyorum. Penarol Kulübü başkanı ve Nacional Kulübü başkanı beni aradılar fakat, ikisine de önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim."