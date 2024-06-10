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Spor

Fernando Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı

12:01 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:34 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'la Süper Lig'de birçok şampiyonluk yaşayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, kariyeriyle ilgili merak edilen o soruyu yanıtladı. Tecrübeli eldivenin futbolu nerede bırakacağı belli oldu.

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Fernando Muslera, ülkesi Uruguay'da Galatasaray ve kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.






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Muslera açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Asla bilemeyiz ama bir daha Uruguay'da oynayacağımı düşünmüyorum. Penarol Kulübü başkanı ve Nacional Kulübü başkanı beni aradılar fakat, ikisine de önceliğimin Galatasaray olduğunu söyledim."

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"Ayrılma durumunu eşimle konuştum, ama taraftarlarımız bana ayrılma şansı vermediler, orada emekli olmamı istiyorlar, bu da beni çok mutlu ediyor."

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Galatasaray taraftarını öven ve kariyerini Galatasaray'da sonlandıracağını söyleyen Fernando Muslera sözlerine şöyle devam etti:

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"Gerçek şu ki, her zaman 12. oyuncu olduklarını söylüyorum; maçlarda, derbilerde ve özellikle büyük maçlarda maç sırasında kulaklarını kapattıklarını gördüğüm rakip oyuncular var."

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37 yaşındaki Muslera, Galatasaray'a 2011 yılında Lazio'dan transfer olmuştu.


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Aralıksız 13 sezondur sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Lazio
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