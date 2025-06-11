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FIFA Kulüpler Dünya Kupası için çılgın para ödülü açıklandı: Servet ödenecek!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası için çılgın para ödülü açıklandı: Servet ödenecek!

14:1111/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında ABD’de düzenlenecek ve 32 takımın katılımıyla ilk kez yeni formatıyla sahne alacak. FIFA turnuvada verilecek para ödüllerini ise açıkladı. Peki, FIFA Kulüpler Dünya Kupası para ödülü ne kadar, şampiyon ne kadar kazanacak? İşte detaylar.

ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak.


Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak.


Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off'lardan oluşan formatında toplam 7 maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

İLK KEZ 32 TAKIMLA DÜZENLENECEK



Kulüpler Dünya Kupası, FIFA tarafından ilk kez 32 takımla düzenlenecek. Kupada takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.







YENİ KURAL UYGULANACAK



Kulüpler Dünya Kupası'nda kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla yeni kural değişikliği uygulanacak. Kaleciler, turnuvadaki karşılaşmalarda topu ellerinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

Hakemler ise maçlar sırasında vücut kamerası kullanacak. Bu sayede alınan görüntülerle hakemin görüş açısından seyircilere yeni bir deneyim sunulacak.








FIFA'DAN YENİ TRANSFER DÖNEMİ KARARI



FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulüp için ek transfer dönemi açtı. Katılımcı kulüpler, turnuva öncesi 1-10 Haziran tarihlerinde açılan istisnai transfer döneminde kadrolarına takviye yapma şansı elde etti.




PARA ÖDÜLÜ DAĞILIMI

Kupada sportif performansa göre para ödülü dağılımı şu şekilde:


Aşamalar | Kulüp başına

Grup Aşaması (3 maç): Galibiyet için 2 milyon dolar, Beraberlik için 1 milyon dolar

Son 16: +7,5 milyon dolar

Çeyrek Final: +13,125 milyon dolar

Yarı final: +21 milyon dolar

Finalist: +30 milyon dolar

Şampiyon: +40 milyon dolar
















Kulüplere dağıtılacak katılım payları ise şu şekilde:



Kıta | Kulüp başına

Avrupa: 12,81 - 38,19 milyon dolar

Güney Amerika: 15,21 milyon dolar

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler: 9,55 milyon dolar

Asya: 9,55 milyon dolar

Afrika: 9,55 milyon dolar

Okyanusya: 3,58 milyon dolar














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