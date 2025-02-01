Filistin için anlamlı destek: Maccabi Tel Aviv maçının gelirini Gazze’ye bağışladılar

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan iç saha maçında elde edilen tüm bilet gelirlerinin Gazze’ye bağışlandığını duyurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında katil İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırladı.
Mücadeleyi Bodo 3-1 kazandı.
Karşılaşma sonrasında Bodo'dan çok anlamlı bir hareket geldi.
Norveç ekibi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında sahasında Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları maçta elde edilen bilet gelirlerinin Gazze’ye bağışlandığını açıkladı.
Konuyla ilgili Bodo/Glimt sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu şekilde:
"Maccabi Tel Aviv’e karşı oynanan maçın tüm geliri olan 735 bin Norveç Kronu (62 bin 632 Euro) ile Gazze’de yardım çalışmalarına destek olacağız."
Bodo taraftarı, "Tüm insanların barış içerisinde yaşadığını hayal edin" yazılı bir pankart da açmıştı.