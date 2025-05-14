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Final maçı öncesi ortalık karıştı: İki takım taraftarları birbirine girdi

Final maçı öncesi ortalık karıştı: İki takım taraftarları birbirine girdi

16:0914/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
IHA
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Gaziantep’te Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi şehir merkezinde iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Gaziantep’te bugün yapılacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi istenmeyen olaylar yaşandı.

Kent merkezinde, Trabzonspor ile Galatasaraylı taraftarlar arasında başlayan gerginlik daha sonra kavgaya dönüştü.

 Yaşanan olaylar, polis ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Bazı taraftarların hafif yaralandığı olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

İşte o kavganın görüntüleri

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