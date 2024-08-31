Fırat Aydınus Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemini yorumladı

"Alanyaspor yapamadığı işi yapmakta ısrar etti. Gol yemek için ısrar etti adeta. Farioli ile başlayan Fatih Tekke ile devam eden geriden pas ile çıkma isteği büyük risk barındırıyor, özellikle ön alan baskısı uygulayan Fenerbahçe gibi takımlara karşı. Fenerbahçe’de Szymanski, Fred ve İsmail dengeli ideale yakın bir orta saha görüntüsü veriyor. Yeni transfer Sofyan Amrabat’ın da eklenmesiyle takımın pres gücü daha da artacak."



























