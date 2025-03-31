Fransa’da dev şampiyonluk ateşi yanıyor: 21 puan fark var, son 1 puan kaldı!

Ligue 1’de namağlup lider, Saint-Etienne’i 6-1’lik skorla ezerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. 71 puanla zirvede oturan ekip, ikinci sıradaki rakibine 21 puan fark atarak rekor kırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinden Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edilirken, İngiltere'ye (Premier Lig) ise Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle ara verildi.
İspanya'da Barcelona, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), İtalya'da Inter ve Almanya'da Bayern Münih liderliğini sürdürdü. Ara verilen İngiltere'de de Liverpool zirvede yer aldı.
Ligue 1'de deplasmanda Saint-Etienne'i 6-1 mağlup eden lider PSG, şampiyonluğa bir adım uzaklıkta.
Karşılaşmada PSG'nin gollerini Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Ibrahim Mbaye ve penaltıdan Gonçalo Ramos attı.
Zirve takipçilerinden Monaco sahasında Nice'i 2-1 yenerken, Olimpik Marsilya ise deplasmanda Reims'e 3-1 mağlup oldu.
Ligue 1'de üst üste 8. maçını kazanan namağlup PSG, 27 hafta maçlarının ardından 71 puanla zirvede yer alırken, en yakıp takipçilerinden Monaco 50, Olimpik Marsilya ise 49 puana sahip.
PSG, ligin 28. haftasında sahasında Angers ile yapacağı maçtan puan alması ya da Monaco'nun Brest deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.