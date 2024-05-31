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Spor

Fransa'da Müslüman futbolcuya skandal ceza

Selman Ağrıkan
11:40 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 12:10 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak

Ligue 1'de Monaco forması giyen Malili futbolcu Muhammed Camara, LGBT sapkınlığına karşı çıktığı için 4 maç ceza aldı.

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Fransa'da Müslüman futbolculara Ramazan ayında getirilen kısıtlamaların ardından skandal bir uygulamaya daha imza atıldı.

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Fransa Futbol Federasyonu, maç sırasında oruç açmak için hakemlerin mola vermesini yasaklamıştı.

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O dönemde Nantes forması giyen Cezayirli futbolcu Jaouen Hadjman, oruç tuttuğu için kadro dışı bırakılmıştı.

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Şimdi de Monaco'nun Malili futbolcusu Muhammed Camara'ya verilen ceza tepki çekti.

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Ligue 1 yönetimi,  24 yaşındaki futbolcuya formada yer alan LGBT sembolünü bantla kapattığı için 4 maç men cezası verdi.

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Öte yandan Monaco Kulübü de oyuncusuna sahip çıkmak yerine Muhammed Camara'ya ayrıca ceza verileceğini duyurdu.

#Fransa Futbol Federasyonu
#Muhammed Camara
#LGBT
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