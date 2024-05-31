Fransa'da Müslüman futbolcuya skandal ceza

Ligue 1'de Monaco forması giyen Malili futbolcu Muhammed Camara, LGBT sapkınlığına karşı çıktığı için 4 maç ceza aldı.
Fransa'da Müslüman futbolculara Ramazan ayında getirilen kısıtlamaların ardından skandal bir uygulamaya daha imza atıldı.
Fransa Futbol Federasyonu, maç sırasında oruç açmak için hakemlerin mola vermesini yasaklamıştı.
O dönemde Nantes forması giyen Cezayirli futbolcu Jaouen Hadjman, oruç tuttuğu için kadro dışı bırakılmıştı.
Şimdi de Monaco'nun Malili futbolcusu Muhammed Camara'ya verilen ceza tepki çekti.
Ligue 1 yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuya formada yer alan LGBT sembolünü bantla kapattığı için 4 maç men cezası verdi.
Öte yandan Monaco Kulübü de oyuncusuna sahip çıkmak yerine Muhammed Camara'ya ayrıca ceza verileceğini duyurdu.