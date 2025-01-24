Fransızlardan Fenerbahçe ve Mourinho için şok sözler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Lyon ile golsüz berabere kaldı. Fransız basınından RMC Sport'ta karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli temsilcimizin performansı hakkında ağır eleştiriler yapıldı.
İşte RMC Sport yorumcularının Fenerbahçe-Lyon maçı sonrası yaptığı o değerlendirmeler:
"Fenerbahçe oyun seviyesi anlamında felaket durumda, gerçekten felaket."
"Maç çok sıkıcı olduğu için bir an durdum ve oyunculara baktım. Fenerbahçe oyuncularının hepsini tanıyoruz. Eski starlar, star olmayan satarlar. FIFA 12 gibi..."
"Geriye hiçbir şeyi kalmamış olan dünyaca ünlü star bir teknik direktör. Her ne kadar üzerindeki kaşmir paltosuyla beraber tekrar parlak bir görüntüye sahip olsa da... Hiçbir şeyin umurunda olmadığı açıkça görülüyor."
"Daha sonra eski yüzlerin, figürlerin geçtiğini görüyorsunuz. Yedek kulübesindeki Dzeko, kendisine 'Maxi' dedirten Allan Saint-Maximin. Yedek kulübesinden oyuna sezon başından bu yana forma giymeyen Cengiz Ünder falan giriyor."
"Unutulmaz bir Dünya Kupası performansı olan Amrabat var. Parladıktan sonra İngiltere'ye gitti ancak bugün verebileceği bir şey kalmamış, bitik durumda."
"Yerini Dzeko'ya bırakan En-Nesyri. Of of Tadic... 2019 yılında hayranlıkla izlediğimiz Tadic."
"Bir tür huzurevi galerisi gibiydi. Felaket kötü bir oyun seviyeleri vardı. Dört pas yapamadılar."