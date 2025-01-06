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Gabriel Sara için büyük iddia: ‘Türkiye'de görülmemiş rakam’

Gabriel Sara için büyük iddia: ‘Türkiye'de görülmemiş rakam’

11:336/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’da bu sezona damga vuran yıldızlardan Gabriel Sara için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların gözde oyuncusu için yönetim kararını verdi. Galatasaray Brezilyalı futbolcuyu Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş rakamla transfer etmeyi hedefliyor. Detaylar haberimizde.

Galatasaray tarihinin en pahalı transferi (18 milyon euro) olan Gabriel Sara, kısa süre içinde gösterdiği performansla beğeni kazandı.


Brezilya Milli Takımı hedefi de olan Sara'nın bu performansı, İngiliz ekiplerinin de dikkatini çekti.


Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Gabriel Sara için Premier Lig ekiplerinden ciddi teklifler aldı.


Öte yandan Sara'nın ara transfer döneminde ayrılığına Galatasaray'dan izin çıkmadı.


Galatasaray yönetimi, Sara için gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirebileceklerini oyuncunun menajerine iletti.

Sara'nın rekor bir bedelle takımdan ayrılacağını düşünen Galatasaraylı idareciler, "Yaz transfer döneminde Sara için Türkiye'de görülmemiş rakamlar konuşulmaya başlanacak" görüşünde birleşti.


Bu sezon 24 maça çıkıp 1980 dakika süre alan Gabriel Sara 2 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.


#Galatasaray
#Gabriel Sara
#Okan Buruk

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