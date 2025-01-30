Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Johan Cruyff Arena’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Nefes kesecek maç tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-kırmızılılarda tedavileri devam eden Kerem Demirbay ve Icardi, Ajax karşısında görev yapamayacak. Jakobs'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Peki, Galatasaray’da Ajax maçında ilk 11’de kimler var? İşte Ajax - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /15 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.



2 /15 Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

3 /15 Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alacak. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez üstlenecek.



4 /15 "Kupa 2"de bu sezon yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı. Galatasaray bu müsabakayı kazanarak sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor.



5 /15 Galatasaray, bu müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.



6 /15 Sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.



7 /15 Sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt, Athletic Bilbao, Manchester United, Lyon, Tottenham, Anderlecht veya FCSB'nin puan kaybetmesini bekleyecek.



8 /15 Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti.



9 /15 Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 7 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, 36 takım arasında en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.



10 /15 Golcü kimliğinin aksine savunmada istediği performansı sergileyemeyen "Cimbom" rakiplerinin bulduğu 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu açıdan ilk 24 takım arasında Beşiktaş ile en fazla gol yiyen takım konumunda.



11 /15 Sarı-kırmızılı ekipte kritik 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

12 /15 UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan bölümde ikişer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, karşılaşmaya sınırda çıkacak. Bu futbolcular kart görmesi halinde bir sonraki tur öncesi cezalı duruma düşecek.

13 /15 GALATASARAY’DA EKSİK VE SAKAT VAR MI? Ajax'ta sakatlığı süren Wijndal ve kart cezası bulunan Van den Boomen bu maçta forma giyemeyecek.



14 /15 Galatasaray'da ise tedavileri devam eden Kerem Demirbay ve Icardi, Ajax karşısında görev yapamayacak. Jakobs'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

