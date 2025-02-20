"DERBİ İLERİ BİR TARİHE KALABİLİR"





"Kar yağışı nedeniyle bugün Galatasaray'ın maçının yarına ertelenme ihtimali olabilir. Bu durumda derbinin de salı gününe alınması gündeme gelir. Ancak hafta içinde Türkiye Kupası karşılaşmaları olduğunu da düşünürsek derbi ileride bir tarihe kalabilir. Eğer kar nedeniyle Avrupa maçı yarın da oynanamazsa bir sonraki haftaya kalır."