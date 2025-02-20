UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 4-1 mağlup ayrılmıştı. Maç öncesi İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sonrası karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği sorusu merak konusu oldu. Galatasaray-AZ Alkmaar maçının ertelenmesi, pazartesi günü oynanacak derbiyi de etkileyebilir. İşte son gelişmeler...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında bu akşam Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. İlk maçta 4-1 yenilen sarı kırmızılılar tarihi bir geri dönüşle turu geçmek isterken, İstanbul'da dün başlayan kar yağışı Galatasaray'ın karşılaşma öncesi planlarını değiştirdi.
Kemerburgaz'da yeni yapılan hibrit çimle kaplı zemini korumak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, bu yüzden AZ Alkmaar maçına yönelik son taktik çalışmayı Florya Metin Oktay Tesisleri'ne aldırdı.
Öte yandan RAMS Park'ta ise kar yağışına önlem olarak zemini koruma çalışmaları maç saatine kadar sürecek. Ancak İstanbul'u etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası, maçın oynanmasını tehlikeye sokabilir. Bugün ve yarın yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray yönetimi maçın oynanabilmesi için çeşitli önlemler aldı.
Saha zemini branda ile kaplanacak. Kar küreme araçları saha kenarında hazır bekletilirken, ısıtma sistemleri ve ışıklar sürekli olarak aktif tutulacak. Yağışın maç saatinde artması durumunda mücadelenin ertelenme ihtimali var.
AZ Alkmaar takımı son çalışmasını sahanın kenarındaki suni çimde gerçekleştirdi. Bu arada Alkmaar maçının ertelenmesi Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de etkileyebilir.
Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül yazısında "Galatasaray'ın maçı sırasında İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Maç oynanmazsa cumaya ertelenecek. Bu durumda pazartesi olan derbi için sıkıntı çıkar mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte Üründül'ün o ifadeleri:
"DERBİ İLERİ BİR TARİHE KALABİLİR"
"Kar yağışı nedeniyle bugün Galatasaray'ın maçının yarına ertelenme ihtimali olabilir. Bu durumda derbinin de salı gününe alınması gündeme gelir. Ancak hafta içinde Türkiye Kupası karşılaşmaları olduğunu da düşünürsek derbi ileride bir tarihe kalabilir. Eğer kar nedeniyle Avrupa maçı yarın da oynanamazsa bir sonraki haftaya kalır."