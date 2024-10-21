UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. haftasında Galatasaray evinde İsveç temsilcisi Elsfborg ile karşılaşacak. Bu sezon evinde oynadığı tek Avrupa Ligi maçında PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci galibiyetini alarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Elfsborg karşısında Osimhen ve Icardi gibi yıldızlarıyla 3 puan hedefliyor. Peki, Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /13 Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde 3. maçına çıkıyor.

2 /13 Sarı-kırmızılılar RAMS Park’ta İsveç temsilcisi Elfsborg’u konuk edecek.



3 /13 Kulüp tarihinde bir İsveç takımına rakip olduğu ilk Avrupa kupası maçında AIK'i 2-1 mağlup eden Galatasaray (Eylül 1976), daha sonraki altı karşılaşmanın hiçbirini kazanamadı (2B 4M).

4 /13 İsveç takımları, Avrupa kupalarında Türk rakiplerine konuk olduğu son beş maçın hiçbirini kaybetmedi (4G 1B).



5 /13 UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son iki iç saha maçını kazanan Galatasaray, Kupa 2 tarihinde üst üste 3+ iç saha galibiyeti aldığı tek seriyi Eylül 1992-Aralık 1999 arasında yakaladı (4 maç). Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında iç sahada üst üste üç Kupa 2 galibiyeti alan ilk Türk teknik direktör olmak istiyor.

6 /13 Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Elfsborg (1M), daha önceki 23 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitledi ( 2G 6B 15M).



7 /13 Bu sezon evinde oynadığı tek Avrupa Ligi maçında PAOK'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarının grup/lig aşamasında ilk iki iç saha karşılaşmasından galip ayrıldığı son sezonu 2008/09 UEFA Kupası'nda yaşadı (2-1 vs Bellinzona & 1-0 vs Olympiakos).



8 /13 Bu sezon Avrupa kupalarında en fazla galibiyet alan iki takımdan biri olan Elfsborg (7; diğeri Vitoria Guimaraes), bu turnuvalarda boy gösterdiği daha önceki üç sezonun toplamında ulaştığı sayıyı geride bırakmak istiyor (2022/23'te 0, 2021/22'de 4 & 2015/16'da 3).

9 /13 Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında Porto ile birlikte en fazla isabetli şut çeken iki takımdan biri olan Galatasaray (16), Braga'nın (4.9 xG) ardından en yüksek beklenen gol değerine sahip ekip konumunda (4.8 xG).



10 /13 Yunus Akgün, Avrupa kupalarının ön eleme sonrası aşamalarında Burak Yılmaz'dan (Ekim 2012-Mart 2013 arasında 6 maç) bu yana üst üste 3+ maçta gol atan ilk Galatasaray oyuncusu olmak için sahaya çıkacak.



11 /13 Bu sezon Elfsborg formasıyla en fazla Avrupa kupası golüne katkı sağlayan isim olan Michael Baidoo, bu süreçte görev yaptığı 10 maçta yedi golde pay sahibi oldu (4 gol & 3 asist).

12 /13 UEFA Avrupa Ligi'nde görev yaptığı 14 maçın yedisini kazanan Okan Buruk (2B 5M), bu turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik direktörler olan Aykut Kocaman (8), Mustafa Reşit Akçay (8) ve Şenol Güneş'in (8) rekorlarına ortak olmak istiyor.

