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Galatasaray-Eyüpspor maçı öncesi tartışma çıkartan görüntü

Galatasaray-Eyüpspor maçı öncesi tartışma çıkartan görüntü

18:321/12/2024, Pazar
G: 1/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 14. haftasında Eyüpspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi stadyuma gelen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Galatasaraylı yöneticiler tarafından kapıda karşılandı. Galatasaraylı taraftarlar, Turan'a daha sonrasında sevgi selinde bulundu ve çiçek takdim etti. Bu görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

Müsabaka öncesi Eyüpspor kafilesi teknik direktör Arda Turan önderliğinde RAMS Park'a giriş yaptı.

Eski Galatasaraylı Arda Turan'ı sarı-kırmızılıların yöneticisi İbrahim Hatipoğlu kapıda karşılaşayarak eşlik etti.

Daha sonrasında Galatasaray tribünleri, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı 'Arda Turan oley' tezahüratlarıyla karşıladı.

Ultraslan taraftar grubu tarafından Arda Turan'a çiçek takdim edildi.

Tribünleri selamladıktan sonra soyunma odasına doğru yönelen Arda Turan, duygusal anlar yaşadı.

#Arda Turan
#İbrahim Hatipoğlu
#Galatasaray
#Eyüpspor

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