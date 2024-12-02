Galatasaray-Eyüpspor maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı: 'Kırmızı kartlar ve penaltılar verilmedi'

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye hakem Oğuzhan Çakır ve VAR Erkan Engin'in kararları damga vurdu. Yayıncı kuruluşta yayınlanan TRİO programında, eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran Galatasaray-Eyüpspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor'u ağırladı.
Mücadelede 1-0 geriye düşen Galatasaray, daha sonra skoru 2-1'e getirse de, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Mücadeleye hakem Oğuzhan Çakır ve VAR Erkan Engin'in kararları damga vurdu.
Yayıncı kuruluşta yayınlanan TRİO programında, eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran Galatasaray-Eyüpspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
İşte Galatasaray-Eyüpspor maçının tartışmalı pozisyonları
Trio: "6’ncı dakikada Yunus’un penaltı beklediği pozisyonda Caner’in eli Yunus’a temas ediyor ancak etkili bir itme-çekme yok, bu penaltı için yeterli bir müdahale değil, devam kararı doğru."
Trio: "Eyüpspor’un ilk golünden önce atak başlangıç fazında Eyüpsporlu oyuncunun taç çizgisi kenarında rakibine açık bir faulü var. Bu gol VAR müdahalesiyle iptal edilmeliydi.Ayrıca Metehan kontrolsüz faul sebebiyle sarı kart görmeliydi."
Bülent Yıldırım: "Davinson’un bu hareketi tekme teşebbüsü ise kırmızı, şiddeti düşük ise sarı kart verilmeliydi. Başka seçenek yok. Thiam şiddeti hissetmedi ancak şiddetli hareketin tanımında tekmeye teşebbüs der dolayısıyla aslında gerçekleşmesi de önemli değildir. Kırmızı verse kabul edeceğiz, sarı verse saygı duyacağız ancak hakemin burayı kartsız geçmesi kabul edilemez."
Bahattin Duran: "Ben kırmızı kartı tercih ederdim."
Deniz Çoban: "Hakemin değerlendirmesi kabul edilir, tekme teşebbüsü derse kırmızı kart, düşerken ayağını tehlikeli kaldırmış derse sarı kart olur, ikisi de kabul görür."
Trio: "Osimhen’in yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonda topa önce Osimhen dokundu devamında Claro dokundu ve Claro rakibine herhangi bir şekilde basmadı veya vurmadı. Devam kararı doğru."
Trio: "Barış Alper’in penaltı beklediği pozisyonda Barış kendini kolay bırakıyor. Burada penaltıyı gerektiren bir ihlal yok. Devam kararı doğru."
Trio: Abdülkerim hakeme şiddetli itirazı sebebiyle sarı kart görmeliydi.
Trio: "Bruno’nun Barış Alper’e hava topu mücadelesinde sarılması sebebiyle penaltı kararı çıkmalıydı, oyuncu çift elle sarıldığı için VAR burada devreye girmeliydi. "
Trio: "Thiam’ın gördüğü sarı karta itiraz etmiyoruz, vermese de kabul ederdik.
Maçın başında vermediği çok daha netti. Hakem maç içi standardını yakalayamadı."
Trio: "Sanchez bu pozisyonda rakibinin ayağına aynı anda iki defa birden basıyor. Sanchez çok net bir ikinci sarı karttan kırmızı kart görmeliydi."
Trio: "Osimhen’in bu pozisyonda kart görmemesi doğru. Talihsiz bir pozisyon."
Trio: "Thiam’ın makas hareketi denemesinde ayağı rakibine gelmiyor. Burada kart çıkmaması doğru."
Trio: "Okan Buruk ısrarlı şiddetli itirazları sebebiyle kırmızı kart görmeliydi.
Bugün bu hareketlerden sadece birini teknik alan sınırlarında yapan Sinan Kaloğlu yanlış bir direkt kırmızı kart gördü."
Trio: "Maçın 84’üncü dakikasında GS ceza sahasında Mertens sağ ayağıyla Ampem’in diz altına net bir şekilde bastı ve bacağını esnetti.
Kanıt mevcut, VAR müdahale etmeliydi."