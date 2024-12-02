Galatasaray-Eyüpspor maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler yorumladı: 'Kırmızı kartlar ve penaltılar verilmedi'

Bülent Yıldırım: "Davinson’un bu hareketi tekme teşebbüsü ise kırmızı, şiddeti düşük ise sarı kart verilmeliydi. Başka seçenek yok. Thiam şiddeti hissetmedi ancak şiddetli hareketin tanımında tekmeye teşebbüs der dolayısıyla aslında gerçekleşmesi de önemli değildir. Kırmızı verse kabul edeceğiz, sarı verse saygı duyacağız ancak hakemin burayı kartsız geçmesi kabul edilemez."