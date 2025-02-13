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TFF açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

TFF açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek?

15:2513/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak dev karşılaşmanın hakem tartışmaları sürüyor. TFF Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemin Türk mü yabancı mı olduğu konusunda ilk açıklamayı yaptı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek? İşte detaylar.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray - Fenerbahçe maçını Türk bir hakemin yöneteceğini açıkladı.


GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİ YABANCI HAKEM Mİ YÖNETECEK?



Ekol TV'den Setenay Cankat'a konuşan Aküzüm, "Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem gündemde.

Sizin bir gündem maddeniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Bu sezon hiçbir maçta yabancı hakem olmayacağını söyleyen Aküzüm, "Yok. Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak." ifadelerini kullandı.


GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?


Ligin 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.


#TFF
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#derbi

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