Trendyol Süper Lig 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak dev karşılaşmanın hakem tartışmaları sürüyor. TFF Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemin Türk mü yabancı mı olduğu konusunda ilk açıklamayı yaptı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek? İşte detaylar.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray - Fenerbahçe maçını Türk bir hakemin yöneteceğini açıkladı.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİ YABANCI HAKEM Mİ YÖNETECEK?
Ekol TV'den Setenay Cankat'a konuşan Aküzüm, "Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem gündemde.
Sizin bir gündem maddeniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.
Bu sezon hiçbir maçta yabancı hakem olmayacağını söyleyen Aküzüm, "Yok. Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Ligin 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.