Trendyol Süper Lig 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak dev karşılaşmanın hakem tartışmaları sürüyor. TFF Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek hakemin Türk mü yabancı mı olduğu konusunda ilk açıklamayı yaptı. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem mi yönetecek? İşte detaylar.

1 /5 TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray - Fenerbahçe maçını Türk bir hakemin yöneteceğini açıkladı.



2 /5 GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİ YABANCI HAKEM Mİ YÖNETECEK?



Ekol TV'den Setenay Cankat'a konuşan Aküzüm, "Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem gündemde.

3 /5 Sizin bir gündem maddeniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.

4 /5 Bu sezon hiçbir maçta yabancı hakem olmayacağını söyleyen Aküzüm, "Yok. Türkiye'de 2024-2025 futbol sezonunun sonuna kadar Türk hakemleri orta hakem olarak görev yapacak." ifadelerini kullandı.

