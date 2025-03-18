Galatasaray Fenerbahçe için TFF'ye başvuru yaptı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Karşılaşma sonrasında ise tansiyon bir hayli yükseldi.
Milliyet'te yer alan habere göre; bu mücadele sonrasında Galatasaray, TFF'ye başvuruda bulundu.
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe-Samsunspor maçı sonrası yaşanan olaylara dair Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün başvurusu, olayların araştırılarak sorumluların disiplin kuruluna sevk edilmesini kapsıyor.