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Galatasaray Fenerbahçe için TFF'ye başvuru yaptı

Galatasaray Fenerbahçe için TFF'ye başvuru yaptı

Haber Merkezi
13:5118/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Karşılaşma sonrasında ise tansiyon bir hayli yükseldi.

Milliyet'te yer alan habere göre; bu mücadele sonrasında Galatasaray, TFF'ye başvuruda bulundu.

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe-Samsunspor maçı sonrası yaşanan olaylara dair Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

 Sarı-kırmızılı kulübün başvurusu, olayların araştırılarak sorumluların disiplin kuruluna sevk edilmesini kapsıyor.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Samsunspor

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