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Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetmişti: Slavko Vincic'ten şaşırtan derbi yorumu

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetmişti: Slavko Vincic'ten şaşırtan derbi yorumu

Haber Merkezi
11:2627/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 25 haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetmişti. Vincic'ten şaşırtan bir derbi yorumu geldi.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte aradaki puan farkı 6 olarak devam etti.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic'in performansı tartışılırken, Galatasaray cephesi hakemi beğenmediğini ifade etti.

Fenerbahçe tarafından gelen açıklamalar ise Vincic'in performansının iyi olduğu ve ligde kalan diğer maçlarda da yabancı hakem gelmesi gerektiği yönündeydi. Ayrıca Süper Lig'den birçok kulüp, kendi oynayacakları maçlarda da Vincic'in görev yapmasını TFF'den talep etti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic'ten, bu karşılaşmaya yönelik bir açıklama geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sloven hakem, derbideki güvenlik önlemlerine oldukça fazla şaşırdı.

Derbide çok fazla polisin görev yapacağını öğrendiğinde oldukça fazla şaşıran Vincic'in, ısınmaya çıktığı esnada stat ve çevresinde 10 bin görevli olduğunu duyduğunda, kulaklarına inanamadığı ifade edildi.

Slavko Vincic 2 gün önce Bravo-Koper maçında görev yapmış ve karşılaşmayı sadece 450 biletli taraftar seyretmişti. Bu kadar fazla polisin derbide görev yapacağını öğrenen Vincic, şaşkınlığını eşi ve arkadaşlarıyla da paylaştı.

Slavko Vincic’in derbi atmosferiyle ilgili, “Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Slavko Vincic

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