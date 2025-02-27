Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetmişti: Slavko Vincic'ten şaşırtan derbi yorumu

Fenerbahçe tarafından gelen açıklamalar ise Vincic'in performansının iyi olduğu ve ligde kalan diğer maçlarda da yabancı hakem gelmesi gerektiği yönündeydi. Ayrıca Süper Lig'den birçok kulüp, kendi oynayacakları maçlarda da Vincic'in görev yapmasını TFF'den talep etti.