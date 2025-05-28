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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyordu: Premier Lig devi alıyor!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyordu: Premier Lig devi alıyor!

14:5328/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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2024-2025 Yaz transfer sezonunda adı Süper Lig devleriyle anılan yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki futbolcu Premier Lig deviyle masaya oturacak. İşte detaylar.

Geçtiğimiz yaz transfer dönemlerinde adı sık sık Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rayan Cherki'nin yeni adresi belli oluyor.


The Telegraph'tayer alan habere göre; Manchester City, Cherki için pazarlık masasına oturdu.


Haberde, İngiliz ekibinin maliyeti sebebiyle vazgeçtiği Florian Wirtz'in yerine 21 yaşındaki oyuncuyu listesinin en başına yazdığı bilgisi yer aldı.


Ayrıca Fransız 20-25 milyon sterlin civarı bir bonservis bedeli olduğu aktarıldı.


BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon parlamaya devam eden Cherki, tüm kulvarlarda 44 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda ise 12 gol atıp 20 de asist yaptı.


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