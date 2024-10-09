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Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede: Ortalığı karıştıracak transfer

Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldızı için devrede: Ortalığı karıştıracak transfer

Haber Merkezi
09:569/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fenerbahçeli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da hem devre arası için hem de yaz dönemi için transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılı takım, yapacağı transferlerle kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'ın Fenerbahçeli yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçeceği öğrenildi.

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi ile henüz anlaşabilmiş değil.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak istiyor.


Sarı kırmızılı takımın, sezon sonun girişimlere başlayacağı öğrenildi.


Tecrübeli sağ bek, Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro maaş talebinde bulunuyor.


26 yaşındaki futbolcu Sarı Lacivertliler ile çıktığı 145 resmi maçta 7 kez gol sevinci yaşadı ve 14 asist yaptı.


Nijeryalı sağ bek bu sezon ise sakatlık ve ceza nedeniyle 12 remi maçın sadece 6’sında oynayabildi.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Osayi Samuel

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