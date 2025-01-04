Galatasaray - Göztepe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Bu sezon Süper Li̇g'de Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalan ve Beşi̇ktaş'i 4-2 mağlup eden İzmi̇r temsi̇lci̇si̇, li̇ge yükseldi̇ği̇ sezonun i̇lk yarısında üç büyükler i̇le oynadığı tüm karşılaşmalardan puan alan i̇lk takım olmayı hedefli̇yor.



