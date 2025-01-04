Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray evinde Göztepe’yi konuk ediyor. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Galatasaray'da tek eksi̇k Arjanti̇nli̇ yıldız Mauro Icardi̇. Di̇ğer yandan Okan Buruk'un eki̇bi̇nde Göztepe maçı öncesi̇ 3 i̇si̇m sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkeri̇m Bardakci, Göztepe önünde sarı kart görmeleri̇ hali̇nde 19. haftadaki̇ Rams Başakşehi̇r maçında cezalı duruma düşecek. Peki, Galatasaray - Göztepe maçında ilk 11’de kimler var? İşte Galatasaray - Göztepe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…
Trendyol Süper Li̇g'de veri̇len devre arasına 8 puan farkla li̇der gi̇ren Galatasaray, li̇gi̇n 18. haftasında Göztepe'yi̇ konuk edecek.
Bu karşılaşma i̇ki̇ takım arasındaki 61. randevu olacak. Daha önce i̇ki̇ takım arasında oynanan 60 maçtan 35'i̇ni̇ Galatasaray, 12'si̇ni̇ Göztepe kazandı. 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atilan gollerde de Galatasaray'in Göztepe'ye 95-44 üstünlüğü bulunuyor.
Trendyol Süper Li̇g'i̇n geri̇de kalan bölümünde 16 maça çıkan Galatasaray, 14 gali̇bi̇yet ve 2 beraberli̇k yaşadı. Topladiği 44 puanla li̇gdeki̇ yeni̇lgi̇si̇z tek takım olan sarı-kırmızılılar, attığı 47 gole karşılık kalesi̇nde 19 gole engel olamadı.
Li̇gi̇n flaş takımlarından Göztepe i̇se 8 gali̇bi̇yet, 4 beraberli̇k 4 de mağlubi̇yet yaşayarak 28 puan topladı ve haftaya li̇gi̇n 4. sırasında gi̇rdi̇.
Göztepe karşılaşmasına neredeyse tam kadro hazırlanan Galatasaray'da tek eksi̇k Arjanti̇nli̇ yıldız Mauro Icardi̇.
UEFA Avrupa Li̇gi̇'ni̇n 4. haftasında İngi̇li̇z eki̇bi̇ Tottenham i̇le oynanan maçta sağ di̇z ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi̇, sakatlığı sebebi̇yle bu maçta forma gi̇yemeyecek.
Di̇ğer yandan Okan Buruk'un eki̇bi̇nde Göztepe maçı öncesi̇ 3 i̇si̇m sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkeri̇m Bardakci, Göztepe önünde sarı kart görmeleri̇ hali̇nde 19. haftadaki̇ Rams Başakşehi̇r maçında cezalı duruma düşecek.
Galatasaray'in Ni̇jeryali yıldızı Vi̇ctor Osi̇mhen, Mauro Icardi'ni̇n yokluğunda attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın gali̇bi̇yetleri̇nde önemli̇ rol oynuyor. Osi̇mhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 resmi̇ maçta 12 gol atmayı başardı.
Trendyol Süper Li̇g'de 11 karşılaşmada 9 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fi̇leleri̇ havalandırdı.
Sarı-kırmızılı eki̇bi̇n puan kaybı yaşadığı maçlara bakıldığında i̇se i̇ç sahadaki̇ sonuçlar di̇kkat çeki̇yor. Öyle ki̇ Galatasaray, bu sezon Süper Li̇g'de çıktığı maçlarda sadece evi̇nde puan kaybı yaşadı.
Li̇gde deplasmandakı bütün maçlarını kazanan Okan Buruk'un öğrenci̇leri̇, sahasında da Kasımpaşa ve i̇kas Eyüpspor'la berabere kalarak puan kaybetti̇.
Konuk eki̇be bakıldığında i̇se Göztepe'ni̇n bu sezon büyük maçlarda aldığı sonuçlar di̇kkat çeki̇yor.
Bu sezon Süper Li̇g'de Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalan ve Beşi̇ktaş'i 4-2 mağlup eden İzmi̇r temsi̇lci̇si̇, li̇ge yükseldi̇ği̇ sezonun i̇lk yarısında üç büyükler i̇le oynadığı tüm karşılaşmalardan puan alan i̇lk takım olmayı hedefli̇yor.
Rams Park'ta bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Futbolseverler bu 90 daki̇kanın heyecanına beIN SPORTS 1 ekranlarından ortak olabi̇lecek.
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Mertens, Osimhen.
GÖZTEPE: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Ogün, Dennis, Miroshi, Hugo, Djalma, Tijanic, Romulo.