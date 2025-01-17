Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle kulübün divan kurulu toplantısına katılamayan Başkan Dursun Özbek, ameliyat edildi. Peki, Dursun Özbek'in sağlık durumu nasıl?
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaşadığı rahatsızlığın ardından operasyon geçirdi.
Özbek, rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde kulübün divan kurulu toplantısına katılamamıştı.
Başkan Dursun Özbek'in, bugün ameliyat edildiği öğrenildi.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması teşhisi ile ameliyat edildi.
Dursun Özbek'in sağlık durumu nasıl?
Dursun Özbek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.