Galatasaray-Liverpool maçı öncesi skor tabelası test edildi! Sosyal medyada gündem oldu

09:5130/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool'la oynayacağı maç öncesi RAMS Park'ta skorbord test edildi. Sosyal medyaya yansıyan skor kısa sürede gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam sahasında Liverpool'u ağırlayacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Mücadeleye saatler kala ise RAMS Park'ta dikkat çeken bir olay yaşandı.

Skor tabelası test edildi


Stadyumda yapılan rutin teknik kontroller kapsamında skor tabelası testi yapıldı.

Test sırasında ekrana yansıtılan skor ise Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre tabelada Galatasaray'ın Liverpool karşısında 2-1 galip geldiği bir sonuç yer aldı.

Kritik mücadele öncesinde yayılan bu görüntü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, skor tabelasındaki 2-1'lik sonucun gerçeğe dönüşmesini temenni etti.

