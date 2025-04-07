Galatasaray maçı öncesi Yüksel Yıldırım Fenerbahçelileri kızdırdı

Yüksel Yıldırım paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim....





Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma...





Allah'a şükürler olsun..."



