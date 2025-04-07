Galatasaray maçı öncesi Yüksel Yıldırım Fenerbahçelileri kızdırdı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig 31. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray'ı konuk edecek.
Kritik mücadele öncesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti.
Yüksel Yıldırım paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim....
Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma...
Allah'a şükürler olsun..."
Yüksel Yıldırım'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.