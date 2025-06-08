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Galatasaray Osimhen yerine alacağı forveti buldu: Gol makinesi geliyor

Galatasaray Osimhen yerine alacağı forveti buldu: Gol makinesi geliyor

Haber Merkezi
13:558/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray, Victor Osimhen'in yerine alacağı golcü oyuncuyu buldu. Sarı kırmızılı takım, oyuncu ve menajeriyle görüşmelere başladı.

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için Al Hilal ile yarış halinde.

Fakat her geçen gün golcü oyuncu, Al Hilal'e doğru yaklaşıyor.

Bu yüzden Galatasaray, Osimhen'in yerine de oyuncular bakmaya başladı.

Hatta sarı kırmızılı takım, yıldız bir oyuncu ve menajeriyle görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın Osimhen yerine transfer etmek istediği oyuncu ise Jonathan David.

Fakat 25 yaşındaki yıldız oyuncu, kendisini isteyen kulüplerden yıllık 8 milyon euro net maaş talep ediyor.

Ayrıca, David’in transfer görüşmelerinde 12 milyon euro peşin imza parası istediği de belirtiliyor.

Birçok Avrupa kulübünün de Kanadalı golcüyle ilgilendiği ifade edilirken, Galatasaray'ın bu transfer için şartları zorladığı öğrenildi.

Lille ile henüz sözleşme yenilemeyen ve boşta olan David, bu sezon 49 maçta, 25 gol ve 12 asistle oynadı.

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro

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