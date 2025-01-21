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Galatasaray serveti reddetti: Barış Alper Yılmaz’a 30 milyon euro!

Galatasaray serveti reddetti: Barış Alper Yılmaz’a 30 milyon euro!

11:2521/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’da 3 sezonda gösterdiği performans ile dev kulüpleri peşine takan Barış Alper Yılmaz’a Premier Lig’den astronomik bir teklif geldi. Sarı-kırmızılılar gelen bu teklifi reddetti. Oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray forması giymesi bekleniyor. İşte detaylar.

Galatasaray'ın bu sezon ortaya koyduğu etkili oyunda büyük rol oynayan isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor.


Piyasa değerini 20 milyon euroya kadar çıkaran 24 yaşındaki futbolcu performansıyla Avrupa ekiplerinin radarında.


Barış Alper Yılmaz'a son olarak Premier Lig'den talip çıktı.


Hürriyet'te yer alan habere göre, milli futbolcu için West Ham United, Galatasaray'a 25 milyon eurosu garanti, 5 milyon euro da bonus olmak üzere 30 milyon euroluk teklifte bulundu.


Ancak hem lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray bu teklifi reddetti.


2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz bu sezon 28 maçta forma giydi.


24 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.


#Barış Alper Yılmaz
#Galatasaray
#West Ham United
#Premier Lig

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