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Galatasaray takımını Kadıköy'de kızdıran anlar: Hoparlörlerden bakın ne açıldı | VİDEO

Galatasaray takımını Kadıköy'de kızdıran anlar: Hoparlörlerden bakın ne açıldı | VİDEO

19:572/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı takım, zemin kontrolü için sahaya çıktı ve stadyum hoparlörlerinden dikkat çeken ses açıldı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek

Mücadele öncesi sarı-kırmızılı takım, stadyum zeminini kontrol etmek için sahaya çıktı.

O esnada Kadıköy'de hoparlörlerden “miyav” sesi açıldı. 

İşte o anlar:

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası

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