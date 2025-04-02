Galatasaray takımını Kadıköy'de kızdıran anlar: Hoparlörlerden bakın ne açıldı | VİDEO

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı takım, zemin kontrolü için sahaya çıktı ve stadyum hoparlörlerinden dikkat çeken ses açıldı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek
Mücadele öncesi sarı-kırmızılı takım, stadyum zeminini kontrol etmek için sahaya çıktı.
O esnada Kadıköy'de hoparlörlerden “miyav” sesi açıldı.
İşte o anlar: