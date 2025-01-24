Galatasaray taraftarından Muslera'ya özel hazırlık! Gönlünü alacaklar

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırladığı karşılaşmada, tribünlerin bir kesiminin tepki gösterdiği Fernando Muslera için özel bir hazırlık yapılıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımdaki son senesine giren Uruguaylı eldivenin gönlünü TÜMOSAN Konyaspor maçında alacak.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Dinamo Kiev maçında yediği goller nedeniyle taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.
O maçtan sonra İbrahim Hatipoğlu ve Okan Buruk, Uruguaylı oyuncuya destek olmuştu.
Takvim'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılı taraftarların ıslıkladığı tecrübeli kaleci TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta alkışlanacak.
Galatasaray taraftarının Muslera'ya destek hazırlığında olduğu öğrenildi.
İç sahadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi öncesinde tecrübeli kaleciye tezahüratlarla destek olunacak.
Tribüne asılacak Muslera pankartları için de hazırlıklar başladı. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları ikiye bölünmüş durumda.
Bazıları Muslera'ya destek verirken bir diğer grup ise Muslera'nın bu sezon çok formsuz olduğu görüşünde birleşiyor.
38 yaşındaki kalecinin sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Muslera'nın ülkesine döneceği konuşuluyor.
Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip.