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Galatasaray taraftarını şoke eden açıklama! Torreira ayrılıyor mu?

Galatasaray taraftarını şoke eden açıklama! Torreira ayrılıyor mu?

16:0516/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira ile ilgili camiayı şoke eden bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Lucas Torreira ile ilgili taraftarı üzen bir açıklama geldi.

El Crack Deportivo'ya konuşan gazeteci Damian Rancez, "Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Juan Roman Riquelme'nin hedefindeki isim o ve gelmeye Leandro Paredes'ten daha yakın" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların yıldız ismi daha önce verdiği röportajda, Boca Juniors'ta oynamak istediğini açıklamıştı.

"En büyük hayallerimden biri Boca Juniors'ta oynamak. Riquelme ile görüşüyoruz. Uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evimi, aileme yakın olmayı özlüyorum."

"Her şeyin doğru zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum, Güney Amerika'ya dönüşüm de yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl Güney Amerika takımlarıyla görüşme gerçekleştirsem de Galatasaray'da olma zamanıydı."

"Şu anda bulunduğum kulübe, Galatasaray'a ve oradaki tüm insanlara minnettarım ve kulüple 2026 yılına dek sözleşmem var."

Lucas Torreira, iki sezon önce Arsenal'den Galatasaray'a 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Transfer

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