Galatasaray transferde anlaşma sağlayamadı: Uçak seferi ertelendi

Transferin kapanmasına iki gün kala Galatasaray sol kanata takviye için yoğun çaba sarf ediyor. Dün İtalya'ya görüşmelere giden yönetim, öğle saatlerinde Zalewski'yi İstanbul'a getirmeyi planlıyordu fakat görüşmeler uzadı.
Galatasaray'da yönetim sol kanat transferi için dün İtalya'ya gitti.
Roma forması giyen Nicola Zalewski transferinde ilerlemeye kaydeden sarı-kırmızılılar bugün öğle saatlerinde oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyordu.
Fakat görüşmeler uzadı. Bugün saat 12'de planlanan Roma-İstanbul uçuşu ertelendi.
Transferden sorumlu yöneticiler, Roma ve oyuncuyla bir araya gelip transferi noktalamak istiyor.
Anlaşma sağlanması halinde 22 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirecek olan uçak saat 17.00'de kalkacak.