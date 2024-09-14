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Spor

Galatasaray transferi için özel uçak kaldırmıştı: Kadro dışı bırakıldı

Haber Merkezi
13:09 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:22 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasıyla birlikte sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın transferi için özel uçak kaldıdığı yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı.

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Dün gece itibarıyla Türkiye'de yaz transfer dönemi resmen kapandı.

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Türkiye'de transfer döneminin kapanmasıyla birlikte, Avrupa'da sıcak bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'ın transferi için özel uçak kaldıdığı yıldız futbolcu, kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

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Roma Teknik Direktörü De Rossi, Nicola Zalewski'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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De Rossi, şu ifadeleri kullandı:

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"Bunun kesin bir karar olduğunu düşünmüyorum. Sözleşmesiyle ilgili bir konu."

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"Kulüp tarafından alınan ve birkaç gün önce bana iletilen bir karar."

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"Eğer sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılırsa, yeniden kadroda olacaktır."

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Galatasaray, Zalewski'nin transfer edilmesi için İtalya'ya özel uçak göndermiş fakat transfer gerçekleşmemişti.

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Daha sonra sarı kırmızılı takımın yöneticisi Cenk Ergün istifa etmişti.

#Galatasaray
#Nicola Zalewski
#Roma
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