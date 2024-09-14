Galatasaray transferi için özel uçak kaldırmıştı: Kadro dışı bırakıldı

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasıyla birlikte sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın transferi için özel uçak kaldıdığı yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Dün gece itibarıyla Türkiye'de yaz transfer dönemi resmen kapandı.
Türkiye'de transfer döneminin kapanmasıyla birlikte, Avrupa'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın transferi için özel uçak kaldıdığı yıldız futbolcu, kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.
Roma Teknik Direktörü De Rossi, Nicola Zalewski'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
De Rossi, şu ifadeleri kullandı:
"Bunun kesin bir karar olduğunu düşünmüyorum. Sözleşmesiyle ilgili bir konu."
"Kulüp tarafından alınan ve birkaç gün önce bana iletilen bir karar."
"Eğer sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılırsa, yeniden kadroda olacaktır."
Galatasaray, Zalewski'nin transfer edilmesi için İtalya'ya özel uçak göndermiş fakat transfer gerçekleşmemişti.
Daha sonra sarı kırmızılı takımın yöneticisi Cenk Ergün istifa etmişti.