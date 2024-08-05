UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynayacak temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi bugün belli oluyor. Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne play-off oynayarak kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Play-Off turunu geçen takımlar adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu? İşte sorunun cevabı.

1 / 9 UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play off turu kura çekimi bugün gerçekleşecek.



2 / 9 Şampiyonlar Ligi play-off turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.



3 / 9 Kura çekimi TSİ 13.00'da başlayacak.

4 / 9 Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynayacak.



5 / 9 Sarı-kırmızılıların muhtemel rakibi bugünkü kuranın ardından belli olacak.



6 / 9 Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

7 / 9 Play-Off turunu geçen takımlar adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.



8 / 9 GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA KİMLE OYNAYACAK, RAKİBİ BELLİ OLDU MU? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak.

