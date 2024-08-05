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Spor

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu?

11:32 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:32 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynayacak temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi bugün belli oluyor. Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne play-off oynayarak kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Play-Off turunu geçen takımlar adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu? İşte sorunun cevabı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play off turu kura çekimi bugün gerçekleşecek.


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Şampiyonlar Ligi play-off turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.


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Kura çekimi TSİ 13.00'da başlayacak.

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Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynayacak.


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Sarı-kırmızılıların muhtemel rakibi bugünkü kuranın ardından belli olacak.


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Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

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Play-Off turunu geçen takımlar adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.


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GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA KİMLE OYNAYACAK, RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak.


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ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF TAKVİMİ

5 Ağustos Play-off turu kuraları

6/7 Ağustos Üçüncü ön eleme turu ilk ayakları

13 Ağustos Üçüncü ön eleme turu ikinci ayakları

20/21 Ağustos Play-off turu ilk ayakları

27/28 Ağustos Play-off turu ikinci ayakları

29 Ağustos Lig aşaması kuraları

#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
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