UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynayacak temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi bugün belli oluyor. Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne play-off oynayarak kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Play-Off turunu geçen takımlar adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kimle oynayacak, rakibi belli oldu mu? İşte sorunun cevabı.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play off turu kura çekimi bugün gerçekleşecek.
Şampiyonlar Ligi play-off turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
Kura çekimi TSİ 13.00'da başlayacak.
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde play-off oynayacak.
Sarı-kırmızılıların muhtemel rakibi bugünkü kuranın ardından belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
Play-Off turunu geçen takımlar adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak.
GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA KİMLE OYNAYACAK, RAKİBİ BELLİ OLDU MU?
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF TAKVİMİ
5 Ağustos Play-off turu kuraları
6/7 Ağustos Üçüncü ön eleme turu ilk ayakları
13 Ağustos Üçüncü ön eleme turu ikinci ayakları
20/21 Ağustos Play-off turu ilk ayakları
27/28 Ağustos Play-off turu ikinci ayakları
29 Ağustos Lig aşaması kuraları