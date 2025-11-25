Yeni Şafak
Galatasaray - Union Saint maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray - Union Saint maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

10:3925/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.45’te oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Galatasaray - Union Saint-Gilloise canlı izlemek ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Devler Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, daha sonra oynadığı 3 maçı da kazandı. Sahasında üst üste oynadığı iki maçta Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, Bodo/Glimt engelini ise 3-1'lik skorla geçti. Galatasaray son olarak Ajax'ı deplasmanda Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup etti.


Union Saint-Gilloise ise ligde ilk 4 hafta sonunda 3 puanla 28. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup ederek Belçika ekibi, daha sonra Newcastle United, Inter ve Atletico Madrid'e kaybetti.


Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte Avrupa kupalarında Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Belçika takımlarına karşı daha önce oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.


Union Saint-Gilloise, Avrupa kupalarında türk takımlarıyla 4. kez karşı karşıya gelecek. Ülkemizden daha önce sadece Fenerbahçe ile eşleşen Belçika temsilcisi, sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 3 maçın ikisini kaybederken, 1 kez sahadan galibiyetle ayrılmıştı.


Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde iç sahadaki başarılı karnesiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA organizasyonlarında evinde oynadığı son 7 maçı kaybetmedi. Okan Buruk'un ekibi bu karşılaşmalarda 5 galibiyet yaşarken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.


GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı RAMS Park'ta bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.


GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE CANLI İZLE


