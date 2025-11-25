Devler Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, daha sonra oynadığı 3 maçı da kazandı. Sahasında üst üste oynadığı iki maçta Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, Bodo/Glimt engelini ise 3-1'lik skorla geçti. Galatasaray son olarak Ajax'ı deplasmanda Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup etti.



