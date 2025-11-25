UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.45’te oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Galatasaray - Union Saint-Gilloise canlı izlemek ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Devler Ligi'ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, daha sonra oynadığı 3 maçı da kazandı. Sahasında üst üste oynadığı iki maçta Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, Bodo/Glimt engelini ise 3-1'lik skorla geçti. Galatasaray son olarak Ajax'ı deplasmanda Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup etti.
Union Saint-Gilloise ise ligde ilk 4 hafta sonunda 3 puanla 28. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup ederek Belçika ekibi, daha sonra Newcastle United, Inter ve Atletico Madrid'e kaybetti.
Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçıyla birlikte Avrupa kupalarında Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Belçika takımlarına karşı daha önce oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Union Saint-Gilloise, Avrupa kupalarında türk takımlarıyla 4. kez karşı karşıya gelecek. Ülkemizden daha önce sadece Fenerbahçe ile eşleşen Belçika temsilcisi, sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 3 maçın ikisini kaybederken, 1 kez sahadan galibiyetle ayrılmıştı.
Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde iç sahadaki başarılı karnesiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA organizasyonlarında evinde oynadığı son 7 maçı kaybetmedi. Okan Buruk'un ekibi bu karşılaşmalarda 5 galibiyet yaşarken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.
GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı RAMS Park'ta bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE CANLI İZLE
OSİMHEN OYNAYACAK MI?
Galatasaray'da kritik Saint-Gilloise maçına çok kısa süre kala Osimhen sorusu hala yanıt bulmadı. Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçını kaçırmıştı. US Gilloise sınavında kadroda olmayı çok isteyen ve Okan Buruk'a 'Bu maçta oynamak istiyorum' diyen süper yıldız oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle krallıkta zirvede yer alıyor.
Nijeryalı futbolcu için son kararı hocası Okan Buruk ve sağlık heyeti birlikte verecek. 26 yaşındaki yıldız dünkü son saha çalışmasına katılmadı ancak salonda çalışmalarını sürdürdü. Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta 12 gole imzasını koydu.
OKAN BURUK'UN OSIMHEN AÇIKLAMASI
Maç öncesi basın toplantısında "Oyuncuların sakatlık durumu nedir? Osimhen'in durumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?" sorusuna Okan Buruk şu şekilde yanıt verdi:
"Son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Taraftarıyla birleşen, kaliteli oyuncularla sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Bugün ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak."
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde Belçika takımlarıyla oynadığı sekiz maçın hiçbirini kazanamadı (4B 4M) ve rakiplerini konuk ettiği üç karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.
Evinde oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Galatasaray, üst üste 3+ iç saha galibiyeti aldığı son seriyi 2000/01 sezonunda yakaladı (4G).
Avrupa kupalarında çıktığı son sekiz maçta da gol atan Victor Osimhen (12 gol), Robert Lewandowski'den (Kasım 2020-Kasım 2021) bu yana üst üste dokuz karşılaşmada filelerli havalandıran ilk oyuncu olmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Lucas Torreira'dan (%78; 18/23) daha yüksek uzun pas yüzdesi yakalayan tek oyuncu Aleix Garcia (%86; 24/28).