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Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi: Transfer sürprizini duyurdular!

Galatasaray ve Fenerbahçe peşindeydi: Transfer sürprizini duyurdular!

16:166/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Adı Süper Lig devleriyle anılan dünyaca ünlü yıldız futbolcu için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basını 25 yaşındaki futbolcunun yeni adresini duyurdu. İşte detaylar.

Sezonu kiralık olarak Milan'da geçiren ve sözleşmesi Chelsea'de bulunan Joao Felix ile ilgili çok çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, kariyerinde beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Portekizli futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.


HEDEF KULÜPLER DÜNYA KUPASI


Sambacı yönetimin, 25 yaşındaki hücumcuyu Haziran ayında başlayacak olan Kulüpler Dünya Kupası'na yetiştirmek istediği belirtildi.


Transferdeki tek sorunun ise Joao Felix'in kariyerine Avrupa'da devam etmek ve kendini kanıtlamak istemesi olarak gösterildi.


TÜRK TAKIMLARIYLA ANILMIŞTI


Bugüne kadar bonservisine 195.7 milyon Euro ödenen yetenekli futbolcunun ismi daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.


BU SEZONKİ KARNESİ


2024/25 sezonunda hem Chelsea hem de Milan ile tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Joao Felix, 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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