Galatasaray yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı: 3 yıllık imza!

Galatasaray’da yeni sezon için gelecek ve gidecek oyuncuların planlaması sürüyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan transfer çalışmalarına hız verirken diğer yandan sözleşmesi biten futbolcularla yeniden masaya oturuyor. Cimbom son olarak yıldız futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

1 /7 Yeni sezon için yapacağı takviyelerle ilgili çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde bir imza daha resmiyet kazanabilir.



2 /7 Sarı-kırmızılılar, takımın ve savunma hattının en önemli isimlerinden Davinson Sanchez'in sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldı.



3 /7 Sabah gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın Sanchez'in temsilcisini İstanbul'a davet ettiği ve 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlandığı belirtildi.



4 /7 Galatasaray'dan sezonluk 3.2 milyon euro kazanan Sanchez'in yıllık ücretine de zam yapılması bekleniyor.



5 /7 Haberde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da ilgilendiği Sanchez'in temsilcisinin İstanbul'a geldiği ve yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı aktarıldı.



6 /7 Galatasaray'a Tottenham'dan 2023/24 sezonunda transfer olan Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımda Süper Lig (2), Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

