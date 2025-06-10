Galatasaray yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı: 3 yıllık imza!

Galatasaray’da yeni sezon için gelecek ve gidecek oyuncuların planlaması sürüyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan transfer çalışmalarına hız verirken diğer yandan sözleşmesi biten futbolcularla yeniden masaya oturuyor. Cimbom son olarak yıldız futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı.
Yeni sezon için yapacağı takviyelerle ilgili çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde bir imza daha resmiyet kazanabilir.
Sarı-kırmızılılar, takımın ve savunma hattının en önemli isimlerinden Davinson Sanchez'in sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Sabah gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın Sanchez'in temsilcisini İstanbul'a davet ettiği ve 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağlandığı belirtildi.
Galatasaray'dan sezonluk 3.2 milyon euro kazanan Sanchez'in yıllık ücretine de zam yapılması bekleniyor.
Haberde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da ilgilendiği Sanchez'in temsilcisinin İstanbul'a geldiği ve yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı aktarıldı.
Galatasaray'a Tottenham'dan 2023/24 sezonunda transfer olan Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımda Süper Lig (2), Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Sarı-kırmızılı formayı 76 maça çıkan Kolombiyalı stoper, 8 gol ve 4 asist kaydetti.