Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme için sürpriz şart

NEOM'dan aldığı transfer teklifinin ardından Galatasaray'la kriz yaşayan ancak sarı-kırmızılı takımda kalan Barış Alper Yılmaz'a yönetimden sürpriz bir talep geldi.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi çözülürken milli futbolcu, 2 hafta sonra Eyüpspor maçıyla sarı-kırmızılı formayı yeniden giyecek.
Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile yeni ve zamlı sözleşme imzalaması gündemde. Ancak bu imzanın önünde bir engel olduğu belirtildi.
Galatasaray'da yönetim, yeni sözleşme için Barış Alper'in menajeriyle yollarını ayırmasını bekliyor.
Bu konuda önümüzdeki günlerde yönetimin Barış Alper Yılmaz ile bir kez daha görüşeceği belirtildi.