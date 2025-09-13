Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme için sürpriz şart

Galatasaray yönetiminden Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme için sürpriz şart

12:2313/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

NEOM'dan aldığı transfer teklifinin ardından Galatasaray'la kriz yaşayan ancak sarı-kırmızılı takımda kalan Barış Alper Yılmaz'a yönetimden sürpriz bir talep geldi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi çözülürken milli futbolcu, 2 hafta sonra Eyüpspor maçıyla sarı-kırmızılı formayı yeniden giyecek.

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile yeni ve zamlı sözleşme imzalaması gündemde. Ancak bu imzanın önünde bir engel olduğu belirtildi.

Galatasaray'da yönetim, yeni sözleşme için Barış Alper'in menajeriyle yollarını ayırmasını bekliyor.

Bu konuda önümüzdeki günlerde yönetimin Barış Alper Yılmaz ile bir kez daha görüşeceği belirtildi.


#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Okan Buruk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?