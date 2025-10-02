Yeni Şafak
Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesinde Osimhen'den kötü haber

Haber Merkezi
14:442/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesinde Osimhen'den kötü haber geldi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Bu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı takıma Osimhen'den kötü haber geldi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yendiği maçta fileleri havalandıran golcü oyuncu, daha sonra bir sakatlık yaşamış ve oyundan çıkmıştı.

Galatasaray, hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarına başladı.

Liverpool maçında sakatlanan Osimhen takımla antrenmana çıkmadı.

Takımdan ayrı çalışan Osimhen'in durumu önümüzdeki günlerde belli olacak

