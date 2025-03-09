Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi: Yüzleri güldüren gelişme

Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi: Yüzleri güldüren gelişme

Haber Merkezi
10:589/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın 8 milyon euro vererek kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sarı kırmızılı takımdan ayrılabilir. Gösterdiği performans nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken Cuesta için sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray'ın devre arasında Genk'ten 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, performansıyla eleştirilerin hedef noktasında.

Özellikle Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltı ile taraftarların yoğun eleştirisine maruz kaldı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Carlos Cuesta'ya Monterrey talip oldu.

Meksika ekibi, 26 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Bu transfer gerçekleşirse Cuesta, Sergio Ramos'un takım arkadaşı olacak.

#Galatasaray
#Cuesta
#Monterrey

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YDS/1 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sorgulama ekranı