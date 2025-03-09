Galatasaray'a Carlos Cuesta müjdesi: Yüzleri güldüren gelişme

Galatasaray'ın 8 milyon euro vererek kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, sarı kırmızılı takımdan ayrılabilir. Gösterdiği performans nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken Cuesta için sürpriz bir talip çıktı.

1 /5 Galatasaray'ın devre arasında Genk'ten 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, performansıyla eleştirilerin hedef noktasında.

2 /5 Özellikle Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltı ile taraftarların yoğun eleştirisine maruz kaldı.

3 /5 NTV Spor'da yer alan habere göre; Carlos Cuesta'ya Monterrey talip oldu.

4 /5 Meksika ekibi, 26 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.